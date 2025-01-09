Англія

Для 25-річного українця це буде 19 матч у сезоні.

Сьогодні, 9 січня, відбудеться матч 1/32 Кубку Англії, в якому зіграють Евертон та Пітерборо.

У стартовому складі "ірисок", які за кілька годин до гри звільнили головного тренера Шона Дайча, вийде український захисник Віталій Миколенко.

Евертон: Вірджинія — Брентвейт, Кін, О'Браєн — Миколенко, Гує, Мангаля, Паттерсон — Ндіає, Армстронг — Бету.

Для 25-річного українця це буде 19 матч цього сезону. На його рахунку одна гольова передача.

Матч Евертон — Пітерборо розпочнеться о 21:45 за Києвом.