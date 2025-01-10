Англія

Нова угода розрахована до літа 2030 року.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з вінгером Амадом Діалло.

Нова угода з 22-річним івуарійцем розрахована до літа 2030 року.

"Дуже пишаюся, що підписав новий контракт. У мене вже було кілька неймовірних моментів із цим клубом, але ще багато всього попереду. У мене величезні амбіції у футболі, і я хочу увійти до історії Манчестер Юнайтед", — сказав Діалло.

Попередній контракт футболіста з "червоними дияволами" було розраховано до літа 2025 року.

Нинішнього сезону Діалло провів 28 матчів, у яких забив шість голів та віддав сім асистів.