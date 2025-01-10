Схоже, українець покине лондонський клуб.
Олександр Зінченко, Getty Images
10 січня 2025, 16:42
Універсал Арсеналу Олександр Зінченко та ще два гравці можуть залишити Арсенал, повідомляє Daily Mail.
За інформацією джерела, українець може піти з клубу під час зимового трансферного вікна.
Також "каноніри" готові попрощатись із Габріелом Жезусом наприкінці сезону і не мають наміру продовжувати контракт з Томасом Парті, який закінчується влітку.
В цьому сезоні Зінченко зіграв 11 матчів (331 хвилину) і не відзначився результативними діями.