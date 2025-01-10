Іспанія

Скандал набирає обертів.

Представник іспанського Вальядоліда Хорхе Сантьяго прокоментував рішення Вищої ради зі спорту дозволити Барселоні зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора. Його слова наводить Marca.

"Ми беремо участь в одному змаганні, і змушені зіткнутися з ними. Це наш суперник по лізі. Реал Вальядолід відчуває явне невдоволення. Це почалося влітку, коли вони підписали контракт із Дані Ольмо, у них було чотири місяці, щоб вирішити цю ситуацію, і вони не змогли цього зробити. Очевидно, його не можна зареєструвати.

Ла Ліга регулює змагання та ліцензування іспанської федерації футболу. Звичайний суд вже заявив, що було б нелогічно реєструвати їх.

Вони домоглися цього вкрай обережного рішення через CSD (Вища рада зі спорту — прим.), і ця реєстрація є проявом неповаги до Реал Вальядолід та до всіх, хто входить до цієї ліги, тобто клубів першого та другого дивізіонів. Ми дуже педантично ставимося до економічного контролю і є прихильниками цієї системи. Ми пройшли через процедуру реорганізації боргів і не хочемо, щоб це повторилося. Це створює небезпечний прецедент.

Це прецедент, але клуби повинні працювати чесно і за правилами, які ми всі прийняли", — заявив Сантьяго.