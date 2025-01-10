Італія

Француз близький до туринського клубу.

Форвард ПСЖ Рандаль Коло-Муані погодився на трансфер до Ювентуса, стверджує Tuttosport.

За даними джерела, француз уже дав згоду на перехід у туринський клуб. 26-річний гравець вважає, що зможе конкурувати з Душаном Влаховичем і вірить в тренера команди Тіаго Мотту.

Ювентус хоче орендувати Коло-Муані з правом викупу. ПСЖ виплачуватиме частину зарплати, яка становить 12 млн євро до сплати податків.

Рандаль Коло Муані в цьому сезоні провів за ПСЖ 14 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Коло Муані практично гарантовано взимку залишить ПСЖ.