Англія

У неділю на нас очікує велике протистояння.

Головний тренер МЮ Рубен Аморім висловився напередодні матчу з Арсеналом у Кубку Англії.

"У Кубку ніколи не вгадаєш. Іноді краще виграти кубковий матч, і тоді у вас буде менше часу на відпочинок. Ми просто хочемо виграти, а потім думатимемо про наступну гру.

Це справді старий турнір з великою історією.

Ми виграли кілька кубків і хочемо продовжувати. На даному етапі ми вже маємо дуже великий матч, який ми хочемо виграти. Ми хочемо покращити імідж та гру на полі", – заявив тренер.

Матч Арсенал — МЮ відбудеться в неділю, початок о 17:00.