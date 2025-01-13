Англія

Коуч розчарований вильотом з Кубка Англії.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував поразку від МЮ у 1/32 Кубка Англії.

"Неймовірно, що ми не виграли цей матч. Ми домінували, переважали суперника і зробили все, щоб спробувати виграти гру, але не отримали того, на що заслуговуємо. З тією кількістю ситуацій, моментів, та пенальті, який у нас були, ми не забили ще раз.

Ми розчаровані, але я не можу бути більш гордим за своїх гравців. Індивідуально і колективно вони показали відмінний футбол, як проти МЮ, так і раніше проти Ньюкасла. Ми не були винагороджені результатом, і це розчаровує", — цитує іспанця сайт Арсеналу.