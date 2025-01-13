До вашої уваги трансляція контрольному поєдинку, який відбудеться 13 січня, розпочавшись о 14:00.
Фото Динамо Київ
13 січня 2025, 10:49
Сьогодні, 13 січня, київське Динамо проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Суперником команди Олександра Шовковського стане польський Відзев.
Стартовий свисток спарингу прозвучить о 16:04 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ – Відзев:
Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.