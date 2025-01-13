Англія

Слот похвалив наступного суперника.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився напередодні матчу із Ноттінгем Форест, який цього сезону завдав мерсисайдцям єдиної поразки в чемпіонаті.

"Я завжди казав, що найкраще судити про таблицю можна у середині сезону. Вони нарівні з іншими, так що вони безперечно команда, яка може конкурувати з нами та іншими клубами.

Якщо подивитися на їхню гру та результати, то це заслужено. Для нас буде дуже складним випробуванням досягти результату.

Поразка Ліверпуля вдома була несподіванкою. Нам було важко прийняти програш того дня. Тепер, якщо озирнутися назад і побачити, де вони перебувають у лізі, це не такий шокуючий результат, як здавалося тоді.

У них був гарний план на гру, і я очікую, що їхні вінгери, які так добре виступили, завтра вийдуть у стартовому складі", — сказав Слот.

Матч Ноттінгем — Ліверпуль дивіться завтра, 14 січня. Початок о 22:00. Онлайн-трансляція на Football.ua.