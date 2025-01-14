Тренер віддав належне гравцю.
Арне Слот, gettyimages
14 січня 2025, 12:55
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про перший гол Феде К'єзи за мерсисайдську команду, який він забив у ворота Акрінгтона (4:0) в матчі Кубка Англії.
"Безумовно, це чудовий перший крок, проте як би мені не подобалася його гра проти Акрінгтона, ми повинні враховувати, що йдеться про команду з Ліги 2. Добре, що Федеріко повернувся на поле. Він створював гостроту, але не захоплюймось цим", — сказав Арне Слот.
К'єза приєднався до Ліверпуля минулого літа, перейшовши з туринського Ювентуса за 12 млн. євро.
Цього сезону Федеріко К'єза відіграв за Ліверпуль п'ять матчів та віддав одну результативну передачу та забив гол.