Україна

Новобранець житомирян — про переїзд в Україну.

Новачок Полісся Офек Бітон прокоментував свій трансфер у житомирський клуб.

"Дехто казав мені не їхати в Україну, адже йде війна, але в Ізраїлі теж війна. Я хочу грати в Європі, і не відмовляюся від своєї мрії.



Я прибув у розташування Полісся і був вражений базою клубу.

Спілкувався з Едуардо Герреро з Динамо. Він розповів мені про чемпіонат, радив їхати до України", — сказав Бітон.

Портал Transfermarkt повідомляє, що вартість цього трансферу склала 250 тис. євро.

Контракт підписано до літа 2026 року.

Загалом Бітон за свою кар’єру зіграв 145 матчів, забив 18 голів та віддав 11 гольових передач.