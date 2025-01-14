Англія

Французький форвард дуже хоче, щоб клуби змогли домовитися.

Напередодні стало відомо про те, що нападник лондонського Челсі Крістофер Нкунку дав згоду на свій перехід до мюнхенської Баварії у поточне зимове трансферне вікно.

27-річний француз дуже хоче вирушити до Мюнхена через брак ігрового часу, на тлі чого клуби продовжують вести переговори, за підсумками яких у зворотному напрямку також може вирушити молодий вінгер "червоних" Матіс Тель.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Челсі повідомив Баварії, що хоче отримати за Нкунку у загальному 70 мільйонів євро, включно з бонусами. Переговори тривають.

У поточному сезоні Крістофер Нкунку провів за Челсі 28 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі. Його контракт із "пенсіонерами" спливає влітку 2029 року.