Англія

Бразильський форвард вибув на тривалий термін.

Нападник Арсеналу Габріел Жезус вибув на тривалий термін через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

27-річний бразилець отримав пошкодження у минулому матчі 1/32 фіналу Кубку Англії проти МЮ.

Як і передбачалося раніше, у форварда розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна і найближчим часом він перенесе операцію.

Нинішнього сезону Жезус провів 27 матчів, у яких забив сім голів та віддав два асисти.