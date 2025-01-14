Бразильський форвард вибув на тривалий термін.
Габріел Жезус, Getty Images
14 січня 2025, 20:20
Нападник Арсеналу Габріел Жезус вибув на тривалий термін через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.
27-річний бразилець отримав пошкодження у минулому матчі 1/32 фіналу Кубку Англії проти МЮ.
Як і передбачалося раніше, у форварда розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна і найближчим часом він перенесе операцію.
Нинішнього сезону Жезус провів 27 матчів, у яких забив сім голів та віддав два асисти.