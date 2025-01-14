Англія

Бразилець надовго може випасти через травму.

Наприкінці першого тайму кубкового матчу з Манчестер Юнайтед Жезус отримав травму після зіткнення з Бруну Фернандешем.

За інформацією журналіста The Athletic Девіда Орнштейна, у бразильця підозра на розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Сьогодні форвард пройде додаткові обстеження, щоб встановити ступінь серйозності травми.

Нагадаємо, гра 1/32 фіналу Кубка Англії завершилася перемогою Манчестер Юнайтед над Арсеналом у серії пенальті (1:1, 5:3 — по пен.).

У поточному сезоні Жезус провів 27 матчів у всіх турнірах, забив сім м'ячів і став автором двох результативних передач.