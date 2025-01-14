Бразилець надовго може випасти через травму.
Габріел Жезус, Getty Images
14 січня 2025, 11:08
Наприкінці першого тайму кубкового матчу з Манчестер Юнайтед Жезус отримав травму після зіткнення з Бруну Фернандешем.
За інформацією журналіста The Athletic Девіда Орнштейна, у бразильця підозра на розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна.
Сьогодні форвард пройде додаткові обстеження, щоб встановити ступінь серйозності травми.
Нагадаємо, гра 1/32 фіналу Кубка Англії завершилася перемогою Манчестер Юнайтед над Арсеналом у серії пенальті (1:1, 5:3 — по пен.).
У поточному сезоні Жезус провів 27 матчів у всіх турнірах, забив сім м'ячів і став автором двох результативних передач.