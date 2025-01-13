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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (06.01.2025 — 12.01.2025).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ПЕП ГВАРДІОЛА ПРОКОМЕНТУВАВ ВИСТУПИ ДЖЕКА ГРІЛІША, ЯКИЙ НЕ ЗАБИВ ЖОДНОГО ГОЛА МИНУЛОГО РОКУ: "МЕНІ ПОТРІБЕН ГРІЛІШ, ЯКИЙ ВИГРАВАВ ТРЕБЛ".

🗣 Гріліш взламає пароль.

📰 ЛІДЕР ОБОРОНИ ЛІВЕРПУЛЯ ВІРДЖІЛ ВАН ДЕЙК ВИСЛОВИВСЯ ПРО ПОТЕНЦІЙНИЙ НОВИЙ КОНТРАКТ З ЛІВЕРПУЛЕМ: "НОВИН НЕМАЄ".

🗣 Не можемо не погодитися, бо як можна взагалі навіть думати про те, щоб продати Дарвіна Нуньєса?

📰 НЬЮКАСЛ ВИГРАВ ПЕРШУ ЧАСТИНУ ДУЕЛІ З АРСЕНАЛОМ У ПІВФІНАЛІ КУБКА ЛІГИ.

🗣 Після гри Раї у вчорашній серії пенальті проти МЮ у Кубку Англії, незабитих голів із одного метра з чисельною перевагою через вилучення Далота та нереалізованого пенальті Едегора, які ще можуть бути питання, що це все план Артети?

📰 ЗІРКОВИЙ НАПАДНИК АЛЬ-ХІЛЯЛЯ НЕЙМАР ПОГОДИВСЯ З РОНАЛДУ, ЩО САУДІВСЬКИЙ ЧЕМПІОНАТ СКЛАДНІШИЙ ЗА ЛІГУ 1: "ПОГОДЖУЮСЬ З КРІШТІАНУ, ЩО СЬОГОДНІ РІВЕНЬ ЧЕМПІОНАТУ В САУДІВСЬКІЙ АРАВІЇ ВИЩИЙ ЗА ФРАНЦІЮ".

🗣 ТАК! ДЯКУЄМО! (куди гроші кидати?)

📰 ВОСЬМИРАЗОВИЙ ЧЕМПІОН КИТАЮ ГУАНЧЖОУ ВТРАТИВ ПРОФЕСІЙНИЙ СТАТУС.

🗣 Усім мінус 1000 у соціальному рейтингу.

📰 ОКОН БЕРЕ УЧАСТЬ У ТРЕНУВАЛЬНОМУ ЗБОРІ КИЇВСЬКОГО ДИНАМО.

🗣 Себастьяне, це анонс Вашого трансферу до Шахтаря?

📰 ЛАЦІО ЗАВЕРШУЄ ТРАНСФЕР ІБРАГІМОВИЧА, — ПОВІДОМИВ ФАБРІЦІО РОМАНО.

🗣 Ця рубрика перетворюється у розбір помилок нашої редакції.

📰 ДЖЕК ГРІЛІШ ЗАБИВ УПЕРШЕ ЗА 392 ДНІ, РЕАЛІЗУВАВШИ ПЕНАЛЬТІ У ЗАПЕКЛОМУ ДЕРБІ МАНЧЕСТЕРА З СОЛФОРД СІТІ (8:0).

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД У МЕНШОСТІ ВИБИВ АРСЕНАЛ ІЗ КУБКА АНГЛІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ СЕРІЇ ПЕНАЛЬТІ.