Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Борнмут.

Лондонський Челсі та Борнмут зіграють на Стемфорд Бридж у двадцять першому турі англійської Прем'єр-ліги.

Енцо Мареска, після нічиєї в дербі проти Крістал Пелес (1:1), залучив до стартового складу Адамса в опорній зоні, тоді як Брукс та Крісті зіграють під нападником, яким цього разу буде Уаттара. Ілля Забарний традиційно в центрі оборони.

Андоні Іраола, на тлі перемоги над Евертоном (1:0), використав із перших хвилин Лавію в опорній зоні, тоді як Мадуеке розташується на правому фланзі атаки.

Челсі: Санчес — Кайседо, Ачеампонг, Колвілл, Кукурелья — Лавія, Фернандес — Мадуеке, Палмер, Санчо — Джексон.

Запасні: Йоргенсен, Адарабіойо, Вейга, Гюсто, Джеймс, Нету, Феліш, Нкунку, Гую.



Борнмут: Траверс — Гілл, Забарний, Гюйсен, Керкез — Кук, Адамс — Брукс, Крісті, Семеньйо — Уаттара.

Запасні: Денніс, Клюйверт, Джеббісон, Аду-Адджеї, Акінмбоні, Вінтерберн, Кінсі, Саді, Ріс-Доттін.



Гра Челсі — Борнмут почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.