Англія

Усе наближається до оформлення угоди.

Бразильський центральний захисник Вітор де Олівейра Нунес дос Рейс, більш відомий, як просто Вітор Рейс, із Палмейраса незабаром буде на видноті в європейському футболі.

А все тому, що цієї зими англійський Манчестер Сіті прийшов по 19-річного виконавця із солідною пропозицією щодо трансферу.

35 млн євро — така сума дозволила одразу відлякати конкурента в особі Брайтона та забезпечила "містянам" прихильність бразильського колективу.

Разом із тим, цим переходом Сіті встановить рекорд за вартістю придбання бразильських центральних захисників.

Попереднім за коштовністю було придбання Лукаса Бералдо із Сан-Паулу взимку минулого року з боку французького Парі Сен-Жермен за 20 млн євро.

На рахунку Вітора Рейса 38 матчів та два голи за минулий сезон бразильського футболу.