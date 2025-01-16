Англія

Тренер висловився після програшу у лондонському дербі.

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував поразку від Тоттенгема (1:2) в матчі АПЛ.

"Ми недостатньо добре грали, особливо у першому таймі. Ми грали надто пасивно. Дозволили Арсеналу диктувати гру. Другий тайм був трохи кращим, але теж недостатньо хороший. Це неприйнятно.

Зрештою, відповідальність лежить на мені, тому що я готую гравців. Мене більше турбує те, як ми граємо, і в цьому матчі ми були далекі від свого рівня. Повертаємося до роботи та готуємось до важкої гри.

Звичайно, поразки завдають мені болю. Це неприйнятно. Занадто багато поразок цього сезону, надто багато втрачених матчів. Це треба припинити", – сказав Постекоглу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Тоттенгем у рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25.