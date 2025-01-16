Команда Шовковського розібралась із суперником.
Динамо, фото Динамо
16 січня 2025, 12:07
У першому матчі ігрового дня Динамо зустрічалось із Марибором в рамках учбово-тренувальних зборів у Туреччині.
Всі найцікавіші події трапились у першому таймі. Спочатку Ярмоленко не реалізував пенальті, який заробив Піхальонок. Втім, промах ветерана Динамо компенсували його одноклубники ще до перерви. Спочатку Герреро відкрив рахунок, а згодом Брагару забив свій другий м'яч у цьому сезоні.
Сьогодні також на Динамо чекає матч проти софійського ЦСКА 1948. Старт о 16:00.
Динамо — Марибор
Голи: Герреро, 31, Брагару, 36