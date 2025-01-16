Україна

Команда Шовковського розібралась із суперником.

У першому матчі ігрового дня Динамо зустрічалось із Марибором в рамках учбово-тренувальних зборів у Туреччині.

Всі найцікавіші події трапились у першому таймі. Спочатку Ярмоленко не реалізував пенальті, який заробив Піхальонок. Втім, промах ветерана Динамо компенсували його одноклубники ще до перерви. Спочатку Герреро відкрив рахунок, а згодом Брагару забив свій другий м'яч у цьому сезоні.

Сьогодні також на Динамо чекає матч проти софійського ЦСКА 1948. Старт о 16:00.

Динамо — Марибор

Голи: Герреро, 31, Брагару, 36