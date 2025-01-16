Італія

У "мастифів" новий власник.

Італійський підприємець Мауріціо Сетті продав футбольний клуб Верона американській компанії Presidio Investors. Про це повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

Повідомляється, що 61-річний італієць, який з 2012 року був мажоритарним акціонером веронського клубу, а в 2013-му став одноосібним власником, сьогодні продав 100% акцій приватній інвестиційній компанії Presidio Investors.

Фінансових подробиць не розголошують, але за інформацією ESPN, угоду оцінюють у 120-130 млн. євро, включно з боргами.

Сетті, якого консультував Deutsche Bank, залишиться в клубі як старший консультант із футбольних операцій. Виконавчим директором клубу стане Італо Занзі, який раніше обіймав посаду генерального директора в Ромі, а також керуючого директора FOX Sports Asia і віце-президента MLB.