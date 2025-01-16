Англія

"Каноніри" виглядали переконливо.

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Деклан Райс висловився за підсумками матчу 21-го туру англійської Прем'єр-ліги з Тоттенгемом (2:1). Його слова наводить BBC.

"Було видно, що сьогодні був найбільш значущий матч. Ми повністю домінували в першому таймі. Ми грали з настроєм, з бажанням, тиснули — було видно, що це дербі. У мене відчуття, що нам, мабуть, не пощастило — могли забити і 10 голів.

У другому таймі в грі були розриви, і вони, мабуть, могли забити пару м'ячів, ну а ми — п'ять-шість, і це засмучує. Але головне — ми взяли три очки. Сподіваюся, наберемо хід, адже зараз найважливіша частина сезону", — сказав Райс.