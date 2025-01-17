Німеччина

Минулого місяця хавбек леверкузенців забив три м'ячі та віддав три гольові передачі у трьох матчах.

Півзахисника леверкузенського Баєра Флоріана Вірца було визнано найкращим гравцем німецької Бундесліги за підсумками грудня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 21-річний німець випередив Йозуа Кімміха (Баварія), Джамала Мусіалу (Баварія), Мітчелла Вайзера (Вердер), Ніка Вольтемаде (Штутгарт) та Пауля Небеля (Майнц).

Минулого місяця Флоріан забив три м'ячі та віддав три гольові передачі у трьох матчах чемпіонату Німеччини.

Нинішнього сезону Вірц відіграв 27 ігор, забив 12 голів та віддав вісім асистів.

Після 17 турів Баєр набрав 38 очок і посідає друге місце у Бундеслізі, відстаючи від Баварії на чотири бали.