Контракт гравця розрахований до 31 травня 2028 року.
Теді Цара, ФК Олександрія
17 січня 2025, 10:47
Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Партизані Теді Цари.
Угода з 24-річним албанцем розрахована до 31 травня 2028 року.
Теді став першим албанським гравцем в історії Олександрії.
Цього сезону Цара провів 22 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав дві гольові передачі.
Також на рахунку футболіста два матчі у складі збірної Албанії.
Після 17 турів Олександрія набрала 38 очок та посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на п'ять балів.