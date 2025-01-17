Україна

Контракт гравця розрахований до 31 травня 2028 року.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Партизані Теді Цари.

Угода з 24-річним албанцем розрахована до 31 травня 2028 року.

Теді став першим албанським гравцем в історії Олександрії.

Цього сезону Цара провів 22 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Також на рахунку футболіста два матчі у складі збірної Албанії.

Після 17 турів Олександрія набрала 38 очок та посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на п'ять балів.