Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри зі "святими".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу своєї команди у матчі 21 туру АПЛ проти Саутгемптона (3:1).

"Це був не найкращий матч з нашого боку. У нас були деякі проблеми, особливо між лініями, і не було зв'язків, які ми повинні мати у грі. Це була боротьба з великою кількістю дуелей. Ми покращили гру у другому таймі, і в останні 30 хвилин я відчув, що Саутгемптон дуже втомився від тиску, який ми створювали. Вони втратили частину потужності, і найголовніше в цей момент було додати, і ми це зробили. У мене було передчуття, що буде важко, але, зрештою, ми заслужили на перемогу. Гравці з лавки допомогли нам виграти гру.

Я не здивувався грою суперника. Я знаю, що їхній тренер привносить багато інтенсивності в свою гру. Я знаю його стиль. Нам треба було страждати. Ми повинні розуміти, що в кожній команді, навіть у Саутгемптоні, який переживає не найкращі часи, є справді якісні гравці. Нам потрібно бути зосередженими та готовими до труднощів у кожному матчі.

Амаду треба продовжувати. Сьогодні він справді якісний гравець. Наступного дня йому треба зробити це знову. Саме такий дух нам потрібний у команді. Ми виграли один матч, забили три голи і маємо готуватися до наступної гри. Він добре впорався, навіть до того, як почати забивати. Йому є над чим працювати. Сьогодні він грав на іншій позиції, а потім, у другому таймі, ми скористалися його найкращими здібностями. Його останній гол був схожим на той, що він забив у ворота Евертона.

Нам вдалося перемогти, і ми маємо зберегти це почуття. Завтра нам треба відпочити та відновитися. Такий клуб прагне перемагати у кожній грі. Цей результат вже у минулому і нам потрібно готуватися до майбутнього", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Саутгемптон.