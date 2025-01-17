Футболіст підписав довгострокову угоду.
Ерлінг Голанд, Getty Images
17 січня 2025, 12:43
Форвард Ман Сіті Ергінг Голанд прокоментував перепідписання свого контракту з манкуніанцями, який тепер діє до 2034 року.
"Я дуже радий, що підписав новий контракт і зможу провести ще більше часу у цьому чудовому клубі.
Манчестер Сіті – особливий клуб, сповнений фантастичних людей із приголомшливими вболівальниками. Це те середовище, яке допомагає кожному проявити себе якнайкраще.
Я також хочу подякувати Пепу, його тренерському штабу, моїм партнерам по команді та всім у клубі, оскільки всі вони так багато допомагали мені за останні пару років. Вони зробили це місце таким особливим, і тепер я "містянин", незважаючи ні на що.
Я хочу продовжувати розвиватися, працювати, щоб стати кращим, і намагаюся зробити все можливе, щоб спробувати допомогти нам досягти більшого успіху в майбутньому", – сказав Голанд.