Англія

Футболіст підписав довгострокову угоду.

Форвард Ман Сіті Ергінг Голанд прокоментував перепідписання свого контракту з манкуніанцями, який тепер діє до 2034 року.

"Я дуже радий, що підписав новий контракт і зможу провести ще більше часу у цьому чудовому клубі.

Манчестер Сіті – особливий клуб, сповнений фантастичних людей із приголомшливими вболівальниками. Це те середовище, яке допомагає кожному проявити себе якнайкраще.

Я також хочу подякувати Пепу, його тренерському штабу, моїм партнерам по команді та всім у клубі, оскільки всі вони так багато допомагали мені за останні пару років. Вони зробили це місце таким особливим, і тепер я "містянин", незважаючи ні на що.

Я хочу продовжувати розвиватися, працювати, щоб стати кращим, і намагаюся зробити все можливе, щоб спробувати допомогти нам досягти більшого успіху в майбутньому", – сказав Голанд.