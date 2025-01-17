Україна

Голкіпер Богдан Когут продовжить виступати у складі рівненського Вереса.

Верес повідомив про продовження контракту із голкіпером Богданом Когутом.

Деталі контракту не розголошуються.

Богдан Когут — один із найбільш досвідчених гравців команди. Нинішній сезон для голкіпера — сьомий у кар'єрі у складі "червоно-чорних". Загалом за Верес він провів 135 матчів у чемпіонатах Першої ліги (55), Української Прем'єр-ліги (67) та Кубку України (13). Це другий показник за кількістю зіграних поєдинків з-поміж чинних гравців команди.

Також у складі Вереса Богдан Когут завойовував бронзові медалі Першої ліги 2016/2017 та золото Першої ліги 2020/2021.