"Сині" збирають в черговий раз виходити на трансферний ринок.
Гіттенс, getty images
17 січня 2025, 21:20
Челсі зробив запити щодо вінгерів Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо та дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенса. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.
За інформацією джерела, на поточний момент переговорний процес перебуває на ранній стадії, проте кандидатури обох футболістів уважно вивчають в Челсі.
У нинішньому сезоні Алехандро Гарначо взяв участь у 31 матчі в усіх турнірах, у яких він відзначився вісьмома голами та п'ятьма результативними передачами. Зі свого боку, Джеймі Байно-Гіттенс зіграв 25 зустрічей, забив 11 голів і зробив 5 асистів.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Наполі щодо Гарначо.