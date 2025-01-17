Англія

"Сині" збирають в черговий раз виходити на трансферний ринок.

Челсі зробив запити щодо вінгерів Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо та дортмундської Боруссії Джеймі Байно-Гіттенса. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, на поточний момент переговорний процес перебуває на ранній стадії, проте кандидатури обох футболістів уважно вивчають в Челсі.

У нинішньому сезоні Алехандро Гарначо взяв участь у 31 матчі в усіх турнірах, у яких він відзначився вісьмома голами та п'ятьма результативними передачами. Зі свого боку, Джеймі Байно-Гіттенс зіграв 25 зустрічей, забив 11 голів і зробив 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію Наполі щодо Гарначо.