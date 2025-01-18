Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 18 січня 2025 року.

У рамках 22-го туру АПЛ-2024/25 Борнмут на Сент-Джеймс Парк розібрався з Ньюкасл Юнайтед.

Хет-трик Джастіна Клюйверта допоміг "вишням" досягти позначки в 11 поспіль поєдинків без поразок (7В, 4Н) і перервати 9-матчеву переможну серію "сорок". Тепер у турнірній таблиці команди відділяє всього один заліковий бал (38 у Ньюкасл Юнайтед проти 37-ми в Борнмута).

Команда Андоні Іраоли йде в турнірній таблиці чемпіонату Англії шостою, тоді як колектив Едді Гау перебуває на четвертій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Борнмут у рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ньюкасл Юнайтед — Борнмут 1:4

Голи: Гімараес, 25 — Клюйверт, 6, 44, 90+2 Керкез, 90+6

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто, Ботман (Шер, 46), Берн, Голл (Тріпп'єр, 66) — Гімараес (Осула, 90), Тоналі, Жоелінтон — Мерфі (Віллок, 66), Ісак, Гордон

Борнмут: Аррісабалага — Кук, Забарний, Гюйсен, Керкез — Крісті, Адамс — Брукс (Джеббісон, 82), Клюйверт (Ріс-Доттін, 90), Семеньйо — Уаттара (Вінтерберн, 90)

Попередження: Жоелінтон — Адамс, Клюйверт, Крісті, Уаттара, Джеббісон, Керкез