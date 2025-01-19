Уругваєць став героєм матчу АПЛ.
Дарвін, getty images
19 січня 2025, 15:19
Форвард Ліверпуля Дарвін Нуньєс став автором двох переможних голів у матчі АПЛ проти Брентфорда (2:0). Після поєдинку уругваєць підбив підсумки зустрічі.
"Думаю, треба завжди залишатись сильними ментально, ніколи не здаватися. Я зараз переживаю непростий період, але я ніколи не викидаю рушник, я завжди продовжую старанно працювати на тренуваннях.
Я завжди віддаватиму всього себе за Ліверпуль. Мені дуже допомагає підтримка моєї родини. Але також наші вболівальники, вони неймовірні!
Ці два голи допоможуть мені з моєю впевненістю. Я дуже радий перемозі нашої команди", — сказав Дарвін.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль виявляє зацікавленість до півзахисника Штутгарта.