Англія

Тренер підбив підсумки поразки від Брайтона.

Керманич МЮ Рубен Аморім прокоментував поразку від Брайтона (1:3) в матчі АПЛ, а також не оминув помилку голкіпера Андре Онана, яка призвела до одного із забитих м'ячів.

"Це неприпустимо, що ми вчергове програли вдома, як і те, як нам забили. Іноді ми можемо грати у свій футбол, але тільки на коротких відрізках стабільності немає. Ми починаємо нервувати і пропускаємо.

На самому початку Брайтон розігрує звичну комбінацію і ми пропускаємо. Після цього перевернути гру вже складно. Ми починаємо хвилюватися, сильно нервувати, і суперник знову нас перевершує.

Я думаю, що реакцію на помилку Онана на стадіоні можна було відчути. Але ж не можна так закінчувати гру. Усі були не на своїх позиціях, треба завершувати матч інакше. Яким би не був результат, ми маємо бути іншою командою у всіх аспектах.

Брайтону було комфортно. Ми намагалися повернутися в гру, але показували не найкращий футбол. Можна згадати матчі з Борнмутом та Ноттінгемом, коли ми були у грі, але пропускали голи, які не повинні пропускати. І після цього всім уже тяжко.

Ми знову програли і програли вдома. Це неприпустимо. Потрібно це міняти – і швидко", – сказав Аморім.