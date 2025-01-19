Україна

Тренер новачка УПЛ поділився враженнями від зборів.

Наставник Лівого Берега Віталій Первак розповів про підготовку команди до другої частини сезону.

"У нас тільки початок зимових зборів. Зіграли спаринг проти футболістів випускного класу нашої академії. Зараз футболісти отримують суттєві навантаження, виконують багато силової роботи. Рухаємося згідно з планом.

Протягом першого тижня збору працювали над фізичними кондиціями. Якраз у цей час закладається необхідний фундамент у функціональній підготовці.

Футболістам треба багато терпіння та бажання, щоб пережити цей непростий період на зборах. Головне, щоб обійшлося без травм. Зараз працюємо у режимі дворазових тренувань.

Хлопці до зборів працювали індивідуально, щоб бути готовими до початку нашої роботи. З психологічним станом жодних проблем немає.

Сьогодні наш новачок Андрій Різник відзначився голом. Сподіваємося, що під час другої частини сезону новачки нам допоможуть", — сказав Первак.