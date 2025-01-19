Англія

Тепер "містяни" націлені на рекорд МЮ Фергюсона.

Манчестер Сіті на виїзді з рахунком 6:0 розтрощив Іпсвіч Таун у 22-му турі АПЛ-2024/25.

Іпсвіч Таун — Манчестер Сіті 0:6 Відео голів та огляд матчу 19.01.2025

За даними OptaJoe, це був 13-й випадок, коли "містяни" відзначилися шістьма або більшою кількістю голів у матчі чемпіонату Англії під керівництвом Пепа Гвардіоли (2016-...). Таким чином підопічні іспанського спеціаліста повторив досягнення Арсеналу часів Арсена Венгера (1996-2018), якому це вдалося стільки ж разів.

Частіше шість або більше голів за поєдинок АПЛ пропускали лише суперники Манчестер Юнайтед на чолі з сером Алексом Фергюсоном (1986-2013) — 14 разів.

Зазначимо, що в наступному турі чемпіонату Англії Манчестер Сіті прийматиме Челсі (25.01).