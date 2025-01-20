Англія

Тренер чітко висловився про свої погляди на футбол.

Головний тренер МЮ Рубен Аморім зізнався, що задля успіху фанатам і футболістам треба буде пройти через етап страждань.

"Зі мною все просто, я не змінюватиму свій погляд на футбол. Я говорю про це відверто.

Футболістам доведеться страждати – вибачте! Фанатам теж доведеться страждати. Я маю певний підхід, і я знаю, що він дасть результат. Але нам доведеться перетерпіти.

Я думаю всім ясно, що ми збираємося робити", – сказав португалець.

На даний момент Манчестер Юнайтед посідає 13-е місце в турнірній таблиці АПЛ.