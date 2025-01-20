Англія

Гвардіола закликає Фодена підписати довгостроковий контракт.

Головний тренер Манчестер Сіті висловився щодо півзахисника Філа Фодена та закликав його грати все життя у манкуніанському клубі.

"Він не повинен йти. Він може стати гравцем одного клубу і закінчити свою кар'єру тут, відігравши ще багато, багато років. Це неймовірно для його віку, скільки голів він забив, скільки матчів зіграв, скільки результативних передач він віддав, яке відношення до роботи у нього є.

Його головна чеснота — забивати голи, коли він перебуває біля штрафного майданчика. Це в його крові, його кістках, його розумі. Він думає: "Я заб'ю". Таке непросто відшукати. Тому я хочу ставити його на ці центральні позиції, адже він володіє цією особливою якістю", — цитує Гвардіолу The Independent.