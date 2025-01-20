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Football.ua розповідає про найкращих українських футболістів, які сьогодні підкорюють європейські клуби.

У цьому відео ми розповімо про найкращих українських футболістів, які сьогодні підкорюють європейські клуби. Дізнайтеся, як Андрій Лунін став героєм Реала, чому Зінченко є ключовим гравцем Арсеналу, та як Віктор Циганков допомагає Жироні боротися в Ла Лізі. Ми також розкажемо про найдорожчі трансфери українців: Мудрика, Забарного і Довбика, та про молоді таланти, як-от Таловєров.

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