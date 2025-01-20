Німеччина

Молодий український форвард підписав новий контракт.

Офіційний сайт Баєра передає, що клуб продовжив контракт із українським форвардом юнацької команди Артемом Степановим.

Нова угода розрахована до 2027 року.

Цього сезону Степанов дебютував у складі першої команди Баєра. Він вийшов на заміну у матчі Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга (5:0) у листопаді 2024 року та відіграв 18 хвилин.

Також нападник у власному активі має виступи за юнацькі збірні України (U-16/17/19). Загалом за синьо-жовтих провів 12 матчів, забивши вісім голів.