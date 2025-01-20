Молодий український форвард підписав новий контракт.
Степанов, Баєр
20 січня 2025, 12:58
Офіційний сайт Баєра передає, що клуб продовжив контракт із українським форвардом юнацької команди Артемом Степановим.
Нова угода розрахована до 2027 року.
Цього сезону Степанов дебютував у складі першої команди Баєра. Він вийшов на заміну у матчі Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга (5:0) у листопаді 2024 року та відіграв 18 хвилин.
Також нападник у власному активі має виступи за юнацькі збірні України (U-16/17/19). Загалом за синьо-жовтих провів 12 матчів, забивши вісім голів.