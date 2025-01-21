Англія

Команда Енцо Марески перервала серію невдач у чемпіонаті Англії.

У матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги Челсі на своєму полі здобув перемогу над Вулвергемптоном з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 24 хвилині відзначився Тосін Адарабіойо. Однак "вовки" ще до перерви змогли відігратися – на п'ятій компенсованій хвилині цифри на табло зрівняв Метт Доерті.

У середині другого тайму команда Енцо Марески змогли зняти всі питання щодо переможця — спершу на 61 хвилині гол забив Марк Кукурелья, а через п'ять хвилин Ноні Мадуеке.

Таким чином, Челсі набрав 40 очок і посідає четверте місце в АПЛ, а у Вулвергемптона — 16 балів та 17 рядок перед зоною вильоту.

Челсі — Вулвергемптон 3:1

Голи: Адарабіойо, 24 Кукурелья, 61, Мадуеке, 66 - Доерті, 45+5.

Челсі: Санчес — Джеймс (Дісасі, 78), Адарабіойо, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Дьюзбері-Голл (Гюсто, 78) — Мадуеке (Джордж, 84), Палмер (Феліш, 88), Нету (Санчо, 63) — Джексон.

Вулвергемптон: Са — Доерті, Буено, Агбаду — Семеду, Андре (Гедеш, 75), Гомес, Аїт-Нурі (Гомеш, 75) — Сарабія (Бельгард, 75), Кунья — Странд Ларсен.

Попередження: Адарабіойо, Кайседо, Джордж, Чалоба — Андре, Семеду.