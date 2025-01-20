Італія

Римляни квапляться закрити угоду, бо далі — буде дорожче.

Італійський центральний півзахисник Чезаре Казадеї долучився до лондонського Челсі ще влітку 2022 року в якості трансферу з міланського Інтера за 14,86 млн євро.

Однак за цей час 22-річний виконавець уже встиг двічі побувати в орендах у Редінгу та Лестері відповідно, але так і не зміг зачепитись за місце в стартовому складі "синіх".

Контракт футболіста розрахований ще на три сезони, тож із такою динамікою виступів залишатись у клубі для розвитку самого гравця може бути недоречним.

Саме тому Казадеї активно підтримує ідею його можливого продажу вже цієї зими.

Потенційний покупець теж знайшовся — римський Лаціо, який розраховує оформити цей трансфер за суму в 15 млн євро.

Челсі погодився на пропозицію "орлів" розбити цей платіж на частини з 13 млн євро гарантованих коштів та 2 млн євро бонусів, і на додачу римляни ще й нададуть відсоток від майбутнього продажу.

Однак Лаціо при цьому дуже поспішає — Наполі також готує свою пропозицію, а також Торіно планує долучитись до боротьби, тож наступні 48 годин є пріоритетом для завершення цього трансферу для "б’янкочелесті".

Казадеї в цьому сезоні відіграв шість матчів.