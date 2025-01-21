Англія

Тренер висловився про гру АПЛ.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу над Вулвергемптоном (3:1) в матчі АПЛ.

"У перші 40 хвилин ми грали на топрівні, просто чудово, ми домінували. Ми забили та створили ще багато моментів.

Потім, останні п'ять хвилин тайму, повторилося те, що відбувалося в останніх п'яти іграх. Вулвз мали впевненість, і вони забили гол, а потім ми почали трохи боротися.

Ми втратили контроль над грою останні п'ять хвилин першого тайму, але потім другу половину матчу ми почали досить добре, і коли ми забили, гра була під нашим контролем", — сказав тренер.