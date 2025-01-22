Англія

Івуарійський форвард продовжить кар'єру в МЛС.

Шарлотт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником турецького Галатасарая Вілфрідом Заха.

Орендну угоду з 32-річним івуарійцем розраховано до кінця 2025 року.

Заха перебрався до Галатасараю влітку 2023 року і за цей час відіграв 43 матчі, в яких забив десять голів та віддав п'ять асистів. Також за цей час він встиг пограти в оренді за Ліон (шість матчів та один асист).

Минулого сезону Шарлотт набрав 51 очко після 34 турів та посів п'яте місце у Східній конференції МЛС. Далі клуб вийшов у плей-оф, де вилетів на стадії 1/8 фіналу.