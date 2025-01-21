Англія

Якщо угода відбудеться, футболіст вирушить в оренду.

Центральний захисник Вальядоліда Джума Бах може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного представника Сьєрра-Леоне зацікавлений Манчестер Сіті.

Зазначається, що Сіті має намір викупити контракт футболіста, а потім відправити його в оренду Лансу.

Нинішнього сезону Бах провів 14 матчів без результативних дій.

Нагадаємо, раніше Сіті підписав захисника Ланса Абдукодіра Хусанова.