Якщо угода відбудеться, футболіст вирушить в оренду.
Джума Бах, Getty Images
21 січня 2025, 13:50
Центральний захисник Вальядоліда Джума Бах може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 18-річного представника Сьєрра-Леоне зацікавлений Манчестер Сіті.
Зазначається, що Сіті має намір викупити контракт футболіста, а потім відправити його в оренду Лансу.
Нинішнього сезону Бах провів 14 матчів без результативних дій.
Нагадаємо, раніше Сіті підписав захисника Ланса Абдукодіра Хусанова.