Англія

"Містяни" здобули надважливу перемогу.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про переможний результат в матчі 23-го туру АПЛ з лондонським Челсі (3:1). Цитує іспанського фахівця BBC.

"Три очки. Вони були нам потрібні. Ми краще грали з м'ячем, були кращими в багатьох інших аспектах. З точки зору емоцій футболісти чудово відіграли. Ми знаємо, наскільки талановитий склад у Челсі. Було здорово перемогти цю команду.

Ми втомилися, тому що у нас вікова команда. У нас був важкий відрізок, ми зіграли з Іпсвічем, три дні тому виступили в Парижі, це дуже велике фізичне навантаження.

Останнім часом у нас були складнощі, це дуже важкий сезон. Більшість футболістів у цій команді вже 8-9 років, і я не зміню свою думку про них за 2 місяці.

Треба зрозуміти, того, що ми робимо, недостатньо. Я прошу футболістів проявити себе — і вони це зробили. Ми створили досить багато моментів для того, щоб забити, і я дуже задоволений перемогою.

Якщо ми не робимо передач, то стаємо однією з найгірших команд в АПЛ. Нам потрібен м'яч, щоб виживати", — сказав Гвардіола.