Англія

Тренер розчарований домашньою поразкою від МЮ.

Головний тренер Фулгема Марку Сілва прокоментував поразку від МЮ (0:1) в матчі АПЛ.

"Ми дуже розчаровані результатом. Загалом, у цьому матчі ми заслуговували на більше і мали витягти з гри більше.

У Манчестер Юнайтед був один удар у площину воріт і вдалий рикошет. Наша команда більше домінувала. У нас було два-три добрі моменти, щоб забити, але я не пам'ятаю жодного небезпечного моменту у Манчестер Юнайтед.

Сподіватимемося, що в наступній грі все буде краще, – сказав Сілва.

Фулгем — Манчестер Юнайтед 0:1 Відео голу та огляд матчу АПЛ