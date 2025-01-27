Тренер розчарований домашньою поразкою від МЮ.
Марку Сілва, Getty Images
27 січня 2025, 09:58
Головний тренер Фулгема Марку Сілва прокоментував поразку від МЮ (0:1) в матчі АПЛ.
"Ми дуже розчаровані результатом. Загалом, у цьому матчі ми заслуговували на більше і мали витягти з гри більше.
У Манчестер Юнайтед був один удар у площину воріт і вдалий рикошет. Наша команда більше домінувала. У нас було два-три добрі моменти, щоб забити, але я не пам'ятаю жодного небезпечного моменту у Манчестер Юнайтед.
Сподіватимемося, що в наступній грі все буде краще, – сказав Сілва.
Фулгем — Манчестер Юнайтед 0:1 Відео голу та огляд матчу АПЛ