Бразилия

Неймар став ще ближче до Сантоса.

Керівництво Сантоса досягло усної угоди про перехід форварда Аль-Хілаля Неймара, повідомляє Фабріціо Романо.

32-річний гравець погодився на трансфер. Офіційні кроки щодо трансферу будуть зроблені наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що розглядається як оренда форварда, так і розірвання контракту з Аль-Хілалем, що спливає цього літа.

Відзначається, що бразилець хоче отримувати ігровий час, повернутися до збірної та підготуватись до ЧС-2026.

Зазначимо, що Неймар є вихованцем Сантоса. За першу команду "риб" він зіграв 225 матчів, в яких забив 136 голів та віддав 64 результативні передачі.