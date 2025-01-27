Неймар став ще ближче до Сантоса.
Неймар, getty images
27 січня 2025, 09:20
Керівництво Сантоса досягло усної угоди про перехід форварда Аль-Хілаля Неймара, повідомляє Фабріціо Романо.
32-річний гравець погодився на трансфер. Офіційні кроки щодо трансферу будуть зроблені наступного тижня.
Раніше повідомлялося, що розглядається як оренда форварда, так і розірвання контракту з Аль-Хілалем, що спливає цього літа.
Відзначається, що бразилець хоче отримувати ігровий час, повернутися до збірної та підготуватись до ЧС-2026.
Зазначимо, що Неймар є вихованцем Сантоса. За першу команду "риб" він зіграв 225 матчів, в яких забив 136 голів та віддав 64 результативні передачі.