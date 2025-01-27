Манчестер Юнайтед обіграв Фулгем в нудному матчі. 

Гол Лісандро Мартінеса з-за меж штрафного приніс "червоним дияволам" три очки.

Огляд матчу:

Фулгем - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Мартінес, 78

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Лукич (Керні, 83), Берге — Вілсон (Траоре, 52), Сміт-Роу (Перейра, 82), Івобі — Хіменес (Муніз, 63)

Манчестер Юнайтед: Онана — де Лігт (Йоро, 59), Магвайр, Мартінес — Мазрауї (Маласія, 81), Угарте (Крістофер Кольєр, 76), Фернандеш, Далот — Діалло, Гарначо (Мейну, 80) — Гойлунн (Зіркзе, 58)

Попередження: Угарте.