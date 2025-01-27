Нідерландець висловився після розгромної перемоги.
Де Йонг, gettyimages
27 січня 2025, 09:40
Півзахисник Барселони Френкі Де Йонг прокоментував перемогу над Валенсією (7:1) в матчі чемпіонату Іспанії.
"У нас був складний період у Ла Лізі, і я сподіваюся, що тепер ми зможемо продовжити так само. Думаю, ми добре зіграли у Ла Лізі, окрім, звичайно, останніх матчів. Ми втратили багато балів. Я щасливий знову перемогти і сподіваюся, що ми зможемо продовжувати так само, щоб бути ближчими до лідерів.
Я вже почуваюся добре. Після перерви я готовий повністю. Мені потрібно довести, що я маю грати у стартовому складі.
Звісно, за Ла Лігу можна боротися", – сказав Де Йонг.
Барселона — Валенсія 7:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги