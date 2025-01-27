Англія

Аргентинець підбив підсумки перемоги над Фулгемом.

Герой матчу Фулгем — Манчестер Юнайтед (0:1) Лісандро Мартінес прокоментував важку перемогу своєї команди.

"Вважаю, що мені пощастило, але це важлива перемога. Я задоволений тим, як ми виграли. Неважливо, хто заб'є – три очки найважливіше.

Це багато що означає. Не тільки для вболівальників, а й для нас, бо багато страждали. Це важка перемога, на клуб чиниться сильний тиск. Ми знаємо, як це складно. Навіть у такій грі, як сьогоднішня, ми маємо вигравати та залишатися скромними після перемоги", – сказав Лісандро.

Фулгем — Манчестер Юнайтед 0:1 Відео голу та огляд матчу АПЛ