Англія

Австралієць в кроці від звільнення.

Тоттенгем вдома поступився несподівано поступився Лестеру в матчі 22-го туру АПЛ. Після гри наставник "шпор" Анже Постекоглу заявив, що більшість вболівальників хочуть його звільнення.

"Чи повинен я бути біля керма до моменту, коли всі ключові гравці Тоттенгема повернуться до ладу? Значна частка вболівальників скаже "ні".

Коли тренуєш футбольний клуб, можеш почуватися вразливим та ізольованим. Я цього не відчуваю. Гравці стараються з усіх сил. Я зосереджений на цьому і намагаюся підтримати гравців", — цитує Постекоглу Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Вернер може перейти в клуб МЛС.