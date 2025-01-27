Вундеркінд МЛС перебрався до АПЛ.
Крістіан Макфарлейн, ФК Нью-Йорк Сіті
27 січня 2025, 19:38
Лівий захисник Нью-Йорк Сіті Крістіан Макфарлейн став гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє прес-служба клубу МЛС.
Деталі угоди з 18-річним англійцем не розголошуються, але відомо, що клуб МЛС отримає відсоток від майбутнього продажу футболіста.
Минулого сезону Макфарлейн провів 13 матчів, у яких результативними діями не відзначався.
Після 23 турів Манчестер Сіті набрав 41 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.