Англія

Вундеркінд МЛС перебрався до АПЛ.

Лівий захисник Нью-Йорк Сіті Крістіан Макфарлейн став гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє прес-служба клубу МЛС.

Деталі угоди з 18-річним англійцем не розголошуються, але відомо, що клуб МЛС отримає відсоток від майбутнього продажу футболіста.

Минулого сезону Макфарлейн провів 13 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Після 23 турів Манчестер Сіті набрав 41 очко і посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ.