Англія

Українець продовжить кар'єру у Чемпіоншипі.

Захисник ЛАСКа Максим Таловєров незабаром стане гравцем Плімута. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Лайл Томас.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися щодо трансферу 24-річного українця, за якого клуб із Чемпіоншипу заплатить близько двох мільйонів євро.

Також наголошується, що медогляд футболіста збірної України заплановано на завтра, 28 січня. Після нього Максим підпише контракт на три з половиною роки.

Нинішнього сезону Таловєров провів 20 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Після 29 турів Плімут набрав 22 очки і посідає останнє місце в Чемпіоншипі.